Шеф-повар раскрыл главный секрет маринада для огурцов и помидоров

Летом свежие огурцы и помидоры появляются на столе почти ежедневно, а разнообразить овощное меню помогут простые маринады. Шеф-повар Роман Трусов рассказал 360.ru, как приготовить помидоры в собственном соку и добавить аромат огурцам.

Для помидоров Трусов предложил пропустить овощи через мясорубку, а затем добавить лимонный сок, чеснок, сахар, соль и немного перца. Такой состав подойдет не только для маринования, но и для подачи в качестве соуса.

Для огурцов шеф-повар рекомендовал использовать классическую смесь воды, уксуса, соли и сахара. Дополнительный аромат маринаду придадут семена укропа.

Ранее шеф-повар Крюков предложил разнообразить рецепт малосольных огурцов, добавив к традиционным пряным листьям ягоды красной смородины. Они придадут закуске необычный вкус и легкую кислинку.