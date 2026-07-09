Шеф-повар Крюков посоветовал добавить к малосольным огурцам не только листья, но и ягоды красной смородины

Июль — время, когда на грядках появляются первые грунтовые огурцы. Шеф-повар, член ассоциации поваров России Анатолий Крюков поделился с URA.RU рецептом малосольных хрустящих огурцов с добавлением секретного ингредиента.

Для приготовления малосольных огурцов потребуется: огурцы — 1 кг; вода — 1 л; соль — 1 ст. л.; соцветия укропа; листья хрена, красной смородины и вишни; молодой чеснок — по вкусу.

По словам Крюкова, перед засолкой огурцы нужно замочить в холодной воде на два часа, чтобы они набухли. Затем овощи необходимо очистить от загрязнений и срезать плодоножки с двух сторон.

Для приготовления рассола нужно прокипятить воду, добавить в нее нейодированную соль крупного помола и остудить.

Анатолий Крюков советует добавить к огурцам не только листья, но и ягоды красной смородины. Этот ингредиент придаст необычный оттенок вкусу готового блюда.

Промытые листья хрена, красной смородины и вишни, а также соцветия укропа нужно уложить в глубокую стеклянную посуду, добавить произвольно нарезанный молодой чеснок. Сверху плотным слоем уложить огурцы и залить их остуженным рассолом. Важно, чтобы все огурцы были покрыты жидкостью.