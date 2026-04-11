«Сердцебиение» Земли связали с бессонницей людей

Вызывающие у людей шум в ушах и бессонницу вибрации усилились на Земле. О явлении рассказала газета Daily Mail .

«Загадочные гудящие вибрации усиливаются более недели, что побудило некоторых людей сообщить о том, что явление вызывает звон в ушах и нарушает сон», — отметили журналисты.

Явление называют резонансом Шумана — электромагнитным ритмом, который генерируют молнии при отражении между ионосферой и поверхностью планеты.

Приложение для мониторинга космической погоды MeteoAgent начало отправлять пользователям предупреждения об усилении резонанса, значения классифицируют как потенциально опасные.

По мнению ученых, на вибрации Земли могут оказывать влияние вспышки на Солнце и магнитные бури.

Лаборатория солнечной астрономии предупреждала, что в конце недели Землю накроют магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце