Магнитные бури накроют Землю до конца недели

Магнитные бури слабого и среднего уровня накроют Землю в ближайшие три дня — с пятницы по воскресенье. Причина — корональная дыра средних размеров на Солнце, сообщили в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований ИКИ РАН (XRAS).

Геомагнитные возмущения возникнут с вероятностью около 90%. Первые признаки воздействия должны были появиться еще в промежутке между шестью и девятью часами утра по московскому времени, но пока их не зафиксировали.

«Воздействие от корональных дыр обычно плохо поддается точному расчету. Это связано и со сложной формой таких структур, и с некоторыми особенностями их влияния на межпланетную среду», — сообщили в лаборатории.

Предыдущая трехдневная магнитная буря началась 2 апреля после мощнейшей за два месяца вспышки на Солнце, сообщали в XRAS.