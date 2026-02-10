Российский бренд выпустил шорты в виде сердца с дырой на ягодицах за 45 тысяч

Российский бренд Planta Rosa выпустил необычные кожаные микро-шорты в виде сердца-подушки. Новинка появилась на сайте компании.

Откровенные кожаные шорты в виде сердца оформили шнуровкой спереди и дырой на ягодицах. На сайте компании новинку продемонстрировала обнаженная модель.

Стоимость микро-шорт составила 45 тысяч рублей. На сайте отметили, что они уже проданы.

