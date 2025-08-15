Стилист Белов рассказал, что мода 2000-х возвращается на фоне ностальгии зумеров

Стилист Александр Белов в беседе с ИА НСН назвал причину популярности стиля 2000-х годов среди молодежи поколения Z. По его мнению, молодые люди стремятся воссоздать образы своего детства, адаптируя старые вещи под современные тенденции.

Как отметил эксперт, сегодня одежда нулевых — джинсы-клеш, камуфляжные шорты, мини-юбки и яркие аксессуары — возвращается на пик спроса благодаря интересу молодых покупателей, которые активно приобретают винтажные вещи в секондхендах и онлайн-магазинах, привел слова стилиста сайт RT.

Специалист отметил закономерность периодической смены стилей: мода циклична, и каждые десятилетия повторяют элементы прошлых эпох. Однако Белов предупредил, что не вся одежда нулевых идеально подходит современным фигурам, подчеркнув важность выбора гармоничных предметов гардероба.