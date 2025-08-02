В новом сезоне модные тенденции демонстрируют разнообразие и дерзость. Сайт «7Дней.ru» перечислил основные тренды на осень-зиму 2025/26.
Так, в моде будут мягкие объемные сумки. Эксперты посоветовали обратить внимание на вместительные модели из замши крупных размеров. Что касается выбора оттенков, стоит присмотреться к коричневой гамме. Цвета мокко, жженой карамели, какао, горького шоколада и красного дерева были особенно заметны на подиумах.
Необычный вариант для модниц — пиратские сапоги свободного кроя. Их можно сочетать с удлиненным свитером или трикотажем. В тренде также пальто макси с четкими силуэтами и акцентом на талии.
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