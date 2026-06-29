Российские ученые показали распад пятна на Солнце

Лаборатория Института космических исследований РАН опубликовала видеокадры, на которых можно увидеть распад крупного пятна на поверхности Солнца. Ролик доступен в телеграм-канале ИКИ РАН.

«Структура размером больше, чем Юпитер, распадается и тонет в солнечном океане», — отметили ученые.

Кроме того, на кадрах можно заметить зарождение новой активной области немного севернее от солнечного экватора. Исследователи уточнили, что сейчас на Землю смотрят два крупных активных центра.

«Нижний остается самым большим в году. Любая солнечная вспышка уровня X в ближайшие трое суток приведет к фронтальному удару по Земле. Пока области молчат», — заключили в Лаборатории солнечной астрономии.

Ранее на Солнце обнаружили огромную группу пятен с загадочным внутренним миром. Они не проявляют склонности к взрывам с угрозой для Земли.