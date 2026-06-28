На Солнце нашли большую группу пятен с загадочным внутренним миром

ИКИ РАН: крупнейшая с начала года группа пятен образовалась на Солнце

Через два дня крупнейшая с начала года группа пятен 4478 выйдет на линию Солнце — Земля. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Площадь объекта — 1190 единиц. Предыдущий рекорд — 1100 и принадлежал области под номером 4366, которая в феврале побила рекорд XXI века по общему числу сильных вспышек.

Однако группа, которую наблюдают сейчас, имеет совершенно другой характер, не проявляя большой активности или склонности к крупным взрывам.

«Иногда отсюда в космос вылетают слабые облака плазмы (одно прилетит к Земле 30 июня, еще одно — 1 июля), но в целом внутренний мир малопонятен. Какой-то интроверт пока на Солнце», — охарактеризовали активную область ученые. Они выразили надежду, что к моменту противостояния с Землей ее характер не изменится.

Ранее лаборатория сообщала, что группа 4478 — вторая по величине с начала года.