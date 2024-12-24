Российские космонавты на МКС приготовят салат оливье к новогоднему столу

Космонавт Овчинин: россияне на МКС встретят Новый год с оливье

Находящиеся на борту Международной космической станции космонавты будут праздновать Новый год с салатом оливье на столе. Об этом РИА «Новости» рассказал космонавт Алексей Овчинин.

Он признался, что на МКС уже доставили подарки.

«Перед Новым годом пришел грузовик [„Прогресс МС-29“], привез нам подарки от наших семей, мы тоже их обязательно выложим на наш новогодний стол», — подчеркнул Овчинин.

По его словам, космонавты на праздник приготовят салат, напоминающий оливье. Он добавил, что ни один Новый год не может обойтись без этого традиционного блюда.

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