Россиянам рассказали, почему пауки кусают людей

Потревоженный паук скорее попытается скрыться от человека, чем напасть на него, потому что не рассматривает людей как источник пищи и прибегает к укусу только в целях самообороны. Об этом заявила заведующая кафедрой зоологии и физиологии Дагестанского госуниверситета, кандидат биологических наук, председатель общественного совета при минприроды Дагестана Людмила Мазанаева в беседе с РИА «Новости» .

«Укус пауков — это их крайняя защитная мера. Яд для них является ценным ресурсом, так они с его помощью добывают себе пищу», — объяснила она.

По словам эксперта, все пауки ядовитые, но большинство из них слишком маленькие, а их хелицеры не в силах проколоть кожу человека достаточно глубоко. В России из опасных для людей ядовитых пауков обитают крестовик, южнорусский тарантул и каракурт (известный также как «черная вдова»).

Ранее зоолог Владимир Ефременко рассказал о неожиданной пользе нашествия пауков в России. Он отметил, что они уничтожают комаров, мух и других вредителей.