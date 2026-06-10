«Чем их больше, тем лучше». Зоолог рассказал о неожиданной пользе нашествия пауков в России

Крупные пауки, которые появились в Подмосковье в июне этого года, абсолютно безопасны для человека и даже приносят пользу. Об этом сообщил в разговоре с 360.ru ученый-зоолог и энтомолог Владимир Ефременко.

Эксперт пояснил, что местные пауки не способны прокусить кожу человека, а их яд абсолютно безопасен. Максимальные последствия укуса — локальная боль, отек и покраснение.

«У наших пауков очень тонкие хелицеры, которые даже не могут проколоть нашу кожу. И у них очень слаботоксичный яд. Поэтому они для нас абсолютно безопасны. И большие, и маленькие, и средние», — объяснил энтомолог.

Зоолог добавил, что пауки уничтожают комаров, мух и других вредителей. Один паук-оса способен поймать до 400 насекомых за сутки.

«Они уничтожают всевозможных насекомых. Ну и кроме того, ими питаются насекомоядные птицы и зверьки. <…> А зачем их бояться? Чем их больше, тем лучше. Тем меньше будет комаров и мух», — заметил Ефременко.

Подробнее о том, почему в России наблюдается всплеск численности пауков и каких крупных представителей можно встретить в Подмосковье, читайте в материале 360.ru.