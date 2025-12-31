Россиянам предложили выбрать самые яркие цитаты Путина в 2025 году

Фраза про «подсвинков» лидирует в голосовании на цитату Путина в 2025 году

Пользователи Сети отдают предпочтение фразе про «европейских подсвинков» в голосовании на цитату 2025 года от президента России Владимира Путина. Голосование запустил Telegram-канал RiaKremlinpool .

По состоянию на 10:20 по московскому времени ей отдали предпочтение 31% голосов. На втором месте фраза «Там, где ступает нога русского солдата, там наше» с 27%, на третьем — «Будем отвечать обязательно» с 21%.

Кроме того, в голосовании участвуют цитаты «Россия — это люди, а не просто территория», «Кто начинает пугаться, тот сразу все проиграет», Next time in Moscow, «Все разочарования возникают от избыточных ожиданий», «Медведь — он и есть медведь».

В списке есть известные цитаты главы государства: «Не будет никаких операций, если вы будете относиться к нам с уважением», «Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим», «Главный вопрос не в том, сколько прожить, главный вопрос в том, как прожить, зачем и ради чего» и «Игра в одни ворота закончилась».

Ранее на сайте Кремля фразу президента про «европейских подсвинков» перевели на английский язык как «мелкие чиновники» и «сволочи». Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал это выражение мемом года.