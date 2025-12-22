Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что выражение президента Владимира Путина про «европейских подсвинков», стало мемом года. Об этом сообщило РИА «Новости».

Так глава государства охарактеризовал европейских политиков, надеющихся совместном с американской администрацией во время президента Джо Байдена, разграбить Россию.

Киселев отметил, что фраза Путина тут же облетела всю планету, хотя переводчикам пришлось постараться, чтобы правильно передать ее смысл. Вариантов было много, начиная от «маленьких хрюшек» и заканчивая «молочными поросятами».

Трудность заключалась в том, что в русской литературе отсутствует подходящий образ. Если лиса хитра, волк — хищный, а медведь — сильный, то подсвинок оказался никакой. Хотя, как считает Киселев, может это и передает его суть. Если вспомнить лидеров ЕС, чьи должности только громко звучат, а как личности в истории они бесцветные.

«Конечно, мы назвали не всех, кого можно было бы. Но все и так понятно. „Европейские подсвинки“ — мем года», — сказал журналист.

Ранее на сайте Кремля фразу Путина про «европейских подсвинков» перевели на английский язык как swine underlings, причем слова по отдельности переводятся как «мелкие чиновники» и «сволочи».