Слова президента России Владимира Путина про «европейских подсвинков» перевели на английский язык как swine underlings. Выражение привели в стенограмме на сайте Кремля .

Судя по Кембриджскому словарю, слово swine уместно для обозначения свиньи, а также неприятного человека («сволочь»). Underlings переводится как «подчиненные», «мелкие чиновники».

Говоря о причинах начала спецоперации на Украине во время расширенного заседания коллегии Минобороны, российский президент назвал европейских политиков «подсвинками». Он заявил, что те наверняка надеялись, что вместе с США смогут получить выгоду от развала России.

Западные СМИ попытались перевести слово на английский язык. Они использовали фразы little pigs («маленькие свинки»), young pigs («молодые свинки»), swine («свиньи»), piglets («поросята»). Ни одна из них в полной мере не отражала мысль Путина.

На русском подсвинок — это поросенок в возрасте от четырех до 10 месяцев, которого готовят на убой.