Россия почти полностью заместила импортную сельдь отечественной рыбой

ВАРПЭ: импорт атлантической сельди в Россию сократился почти в 17 раз за 16 лет

Импорт атлантической сельди в Россию за 16 лет сократился почти в 17 раз — с 395 до 23,4 тысячи тонн. Об этом заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев газете «Ведомости» .

По словам специалиста, в 2025 году российские рыбаки добыли 650 тысяч тонн сельди, что на 21% больше, чем годом ранее. Вылов тихоокеанской сельди вырос на 30% и достиг 580 тысяч тонн.

В 2007–2014 годах импортная рыба занимала до половины российского рынка, но после ответных санкций 2014 года ввоз стал снижаться. К 2025 году 93% рынка сельди в стране приходилось на отечественную продукцию.

На фоне роста добычи увеличился и экспорт. В 2025 году Россия поставила на мировой рынок рекордные с 2013 года 248,9 тысячи тонн сельди. В 2026-м поставки продолжили расти — до 149 тысяч тонн на сумму 131 миллион долларов. Основными покупателями стали Китай, Южная Корея, Нигерия, Белоруссия и Казахстан.

В апреле на Сахалине на берег выбросило тонны сельди.