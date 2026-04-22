Роскосмос показал снимок планеты в честь Дня Земли

Роскосмос в честь Дня Земли, 22 апреля, опубликовал фотографию планеты из космоса. Снимок разместили в телеграм-канале госкорпорации.

Планету сфотографировали с помощью аппаратуры отечественного гидрометеорологического спутника «Электро-Л» № 5.

«День Земли — международный праздник, призванный привлечь внимание к экологическим проблемам и объединить людей в борьбе за сохранение природы», — напомнили в Роскосмосе.

Несколько дней назад с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» со спутниками в интересах Минобороны. Старт состоялся в штатном режиме, средства измерительного комплекса успешно взяли ракету на сопровождение и вывод аппаратов на целевую орбиту.

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов заявлял, что российская космонавтика должна повторить крупнейшие достижения времен Советского Союза.