«Союз-2.1б» с космическими аппаратами для Минобороны РФ запустили с Плесецка

Ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическими аппаратами для Минобороны России запустили с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

«В пятницу с космодрома Плесецк (Архангельская область) боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил проведен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1б“ с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны России», — процитировало минобороны РИА «Новости».

По информации министерства, старт прошел в штатном режиме, ракету-носитель взяли на сопровождение средствами измерительного комплекса космодрома.

Ранее во время запуска спутников ВСУ попытались атаковать беспилотниками космодром Плесецк. Совместные боевые расчеты Роскосмоса и космических войск выполнили поставленную задачу, рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.