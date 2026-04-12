Баканов призвал вновь сделать российскую космонавтику великой

Российская космонавтика должна добиться результатов, сопоставимых с крупнейшими достижениями советской эпохи. Об этом на торжественном мероприятии ко Дню космонавтики в Государственном Кремлевском дворце заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

«Поколение наших предков совершило прорыв. Мы должны создать равновеликое новое», — привело его заявление РИА «Новости».

Баканов напомнил, что в 2025 году в стране стартовал национальный проект «Космос». Он включил развитие спутниковой инфраструктуры, создание Российской орбитальной станции, модернизацию космодромов и разработку новой линейки ракет-носителей, в том числе многоразовых.

Проект охватил также лунные миссии, другие научные программы и подготовку кадров для отрасли.

