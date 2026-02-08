Как бенгальский огонь. Москву сфотографировали из космоса

Госкорпорация «Роскосмос» поделилась впечатляющим снимком Москвы, сделанным с высоты 400 километров российским космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым. Фото опубликовали в телеграм-канале компании.

«Столица с высоты 400 километров — такой ее видят космонавты с борта МКС», — отметили в Роскосмосе.

Кудь-Сверчков запечатлел огни столицы и северное сияние, освещающее ночной горизонт Земли.

Роскосмос периодически показывает интересные спутниковые снимки. В середине декабря космонавт Олег Платонов заснял величественные горы Памира с МКС. Хребты и долины, укрытые снегом, казались огромным ковром, сотканным самой природой.

В начале зимы расколовшийся на части самый большой на Земле дрейфующий айсберг в мире — А23а — попал в объектив космического аппарата «Кондор-ФКА».