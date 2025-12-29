Родившаяся без матки американка снова стала матерью, но лишилась органа

Американка Аманде Груэндел родила двух детей после пересадки матки и нескольких протоколов ЭКО. Врачи удалили ей донорский орган, сообщил журнал WHIO .

Женщина из Юты родилась без матки, в 2020 году врачи в клинике Кливленда пересадили ей донорский орган. Трансплантация прошла успешно, и Груэндел решила завести ребенка. Методом ЭКО она родила дочь Грейс, а в ноябре 2025 года — сына Леона.

«Множество неудачных переносов эмбрионов, выкидыш — через многое нам пришлось пройти, чтобы получить этого ребенка. <…> Это было трудно, сложно, невероятно и чудесно», — рассказала женщина.

Груэндел не сможет стать матерью в третий раз. По правилам программы имплантации, ей удалили донорскую матку для того, чтобы прекратить прием иммуносупрессантов.

В Великобритании женщине без матки пересадили орган сестры. Благодаря этому она родила дочь.