В Австралии женщина родила чужого ребенка

Жительница Австралии родила чужого ребенка после процедуры ЭКО. Врачи подсадили ей по ошибке другой эмбрион, сообщил BBC.

Гендиректор клиники Monash IVF Майкл Кнаап принес извинения пациентке, заявив, что подсадка эмбриона другой женщины произошла «из-за человеческого фактора». Он отметил, что все сотрудники больницы сожалеют о некачественном проведении процедуры.

В прошлом году в этой же клинике произошел скандал после того, как ее сотрудники уничтожили жизнеспособные эмбрионы сотни клиентов. Экспертиза подтвердила, что около 35% эмбрионов 700 семей утилизировали после неточного генетического скрининга. Суд обязал больницу выплатить потерпевшим 56 миллионов австралийских долларов.

В Великобритании женщина родила дочь после пересадки матки своей старшей сестры. Врачи назвали эту операцию прорывом в медицине, который поможет пациенткам после удаления матки из-за эндометриоза стать мамами.