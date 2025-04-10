Британка родила дочь после пересадки матки сестры

Жительница Великобритании Грейс Дэвидсон стала первой в стране женщиной, родившей дочь после пересадки матки. Об этом сообщило Daily Mail.

Британка из-за редкого врожденного порока развития родилась без матки. Шанс стать матерью ей подарила старшая сестра Эми Перди, у которой уже было двое детей. В 2023 году она решила отдать родственнице свою матку.

Спустя два года после трансплантации донорского органа Дэвидсон забеременела. Через девять месяцев она родила здоровую дочь и дала ей имя своей сестры.

Британские врачи назвали эту операцию прорывом в медицине, который потенциально может помочь тысячам женщин с синдромом Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера. А также поможет пациенткам, которым требуется удаление матки из-за эндометриоза, стать мамами.

Ранее в Германии 66-летняя женщина родила 10-го ребенка. Мальчик появился на свет на 37-й неделе беременности.