Раскрыты пять вариантов апокалипсиса
Хантер: конец света наступит из-за ядерной войны или падения астероида
Ученый из Кембриджского университета Уильям Хантер перечислил пять наиболее вероятных причин наступления глобальной катастрофы, начиная от изменения климата и заканчивая ядерной войной. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Специалист напомнил, что на сегодняшний день девять стран имеют на вооружении более чем 12 тысяч ядерных боеголовок. Достаточно малого обмена ударами, которые вызовут климатические последствия на планете и приведут к новому похолоданию.
Кроме угрозы ядерной войны имеются риски, связанные с искусственным интеллектом. Если ИИ выйдет из-под контроля и возьмет под контроль системы вооружений или ЯО, то его цели могут разойтись с человеческими.
Третья угроза — биологическое оружие. Искусственные пандемии намного опаснее природных для человечества.
Четвертое место ученый отвел климатическим изменениям, которые могут привести к массовым переселениям населения и продовольственному кризису. В итоге все может закончиться военными конфликтами за пригодные для жизни территории.
На пятом месте — падение астероида. В этом случае возможно глобальное похолодание из-за пыли, поднявшейся в атмосферу, а также возникновение разрушительных цунами на прибрежных территориях.
