Раскрыты пять вариантов апокалипсиса

Ученый из Кембриджского университета Уильям Хантер перечислил пять наиболее вероятных причин наступления глобальной катастрофы, начиная от изменения климата и заканчивая ядерной войной. Об этом сообщило издание Daily Mail .

Специалист напомнил, что на сегодняшний день девять стран имеют на вооружении более чем 12 тысяч ядерных боеголовок. Достаточно малого обмена ударами, которые вызовут климатические последствия на планете и приведут к новому похолоданию.

Кроме угрозы ядерной войны имеются риски, связанные с искусственным интеллектом. Если ИИ выйдет из-под контроля и возьмет под контроль системы вооружений или ЯО, то его цели могут разойтись с человеческими.

Третья угроза — биологическое оружие. Искусственные пандемии намного опаснее природных для человечества.

Четвертое место ученый отвел климатическим изменениям, которые могут привести к массовым переселениям населения и продовольственному кризису. В итоге все может закончиться военными конфликтами за пригодные для жизни территории.

На пятом месте — падение астероида. В этом случае возможно глобальное похолодание из-за пыли, поднявшейся в атмосферу, а также возникновение разрушительных цунами на прибрежных территориях.

