Раскрыто меню ужина Путина и Лукашенко

Лукашенко накормил Путина блюдами белорусской кухни во время визита в Минск

Блюда белорусской кухни и салат «Молодость» по собственному рецепту приготовил лидер Белоруссии Александр Лукашенко во время двухдневного визита в республику президента России Владимира Путина. Подробности меню раскрыл Telegram-канал «Пул Первого».

Первый ужин лидеры двух государств провели сразу после прилета Путина. Лукашенко отвез президента России из аэропорта Минска в деревню, где они четыре часа провели за столом с едой. В следующий раз Путин снова ужинал в гостях у Лукашенко.

На столе находились традиционные белорусские драники, запеченная картошка по-деревенски, мачанка с грибами, холодник, белорусское сало и грибной суп. Отдельно белорусский лидер приготовил для гостя свой фирменный салат «Молодость». Путин особенно оценил маринованные грибы и домашний сальтисон.

На десерт главам государств подали чай с хворостом, кобринское мороженое, клубнику с медом и горячие творожные шарики.

Путин прилетел в Минск вечером в четверг, 23 мая и остался до вечера следующего дня. В ходе встречи в аэропорту с Лукашенко российский лидер заявил, что намерен поднять вопросы сотрудничества в области торговли, энергетики, сельского хозяйства и совместного участия армий во втором этапе ядерных учений. Переговоры главы двух государств провели во Дворце независимости.