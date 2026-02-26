«Радиостанция Судного дня» передала коварное сообщение

Таинственная «Радиостанция Судного дня» УВБ-76 передала 26 февраля два новых сообщения. В эфире прозвучали фразы «майностяг» и «коварный», сообщил телеграм-канал УВБ-76 логи , отслеживающий активность «Жужжалки».

Первый сигнал — «НЖТИ 32441 МАЙНОСТЯГ 7202 6932» — зафиксировали в 12:32. Второй — «НЖТИ 43482 КОВАРНЫЙ 1501 1442» — в 13:55 по московскому времени.

Что означают эти слова и цифровые коды, неизвестно — официально принадлежность станции никогда не раскрывали.

УВБ-76 работает с 1970-х годов и обычно передает лишь монотонный жужжащий сигнал, изредка прерываясь голосовыми сообщениями.

Ранее в феврале станция выдала рекордное количество слов, включая «Кавказ прыщавый», «травильный» и другие. Телеграм-канал УВБ-76 логи сообщал, что такая активность была связана с проведением военных учений.