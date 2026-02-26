Дмитриев покинул отель в Женеве, где провел переговоры с США

В Женеве завершились двусторонние переговоры между Россией и США в отеле Four Seasons. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев уже покинул гостиницу, сообщило РИА «Новости» .

Дмитриев уехал в 20:30 по московскому времени. К этому моменту американские переговорщики уже покинули отель. Встреча продлилась более двух часов.

В том же отеле прошли двусторонние консультации между украинскими и американскими делегатами, продлившиеся около четырех часов. Делегация Украины прибыла в Женеву в расширенном составе. Ее возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров, глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия, министр экономики Алексей Соболев и его заместитель Дарья Марчак.

США в Женеве представляли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и спецпосланник Стив Уиткофф, который ранее сообщал об их планах планах встретиться в Умеровым в Швейцарии.

Ранее РИА «Новости» сообщило, что американцы выпроводили украинцев из отеля перед приездом Дмитриева.