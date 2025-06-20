«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с одним сообщением

Новый загадочный сигнал передали в эфире «Радиостанции Судного дня». На этот раз он состоял только из одного слова, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Вещание началось в 16:30 по московскому времени, когда радиостанция выдала слово «звучание».

«Радиостанция Судного дня» выходит в эфир на протяжении почти 50 лет на частоте 4625 килогерц. Следящие за ее работой пользователи заметили, что «жужжалка» активизируется только во время крупных мировых событий.

В Роскомнадзоре на запрос об авторе сообщений на «Радиостанции Судного дня» отметили, что данных о работе на этой радиочастоте в открытом доступе нет.

Во вторник, 17 июня, диктор «жужжалки» передал всего два слова с разницей почти в два часа — «дуэтотип» и «бомжокрем».