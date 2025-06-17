«Радиостанция Судного дня» снова зажужжала

«Радиостанция Судного дня» 17 июня передала в эфире новые сообщения. Он состояли всего из двух слов, сообщил отслеживающий ее активность Telegram-канал «УВБ-76 логи».
Вещание началось в 12:40 по московскому времени, когда радиостанция выдала слово «дуэтотип». Через два часа диктор произнес слово «бомжокрем».
В воскресенье, 16 июня, в эфире радиостанции прозвучали очередные загадочные сообщения на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. В первом она передала слово «малоснежный», во втором — «сэвошлюп».
До этого радиостанция начала вещание с загадочного слова «ибобаза». Это произошло после переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле.