«Радиостанция Судного дня» снова зажужжала

«Радиостанция Судного дня» 17 июня передала в эфире новые сообщения. Он состояли всего из двух слов, сообщил отслеживающий ее активность Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Вещание началось в 12:40 по московскому времени, когда радиостанция выдала слово «дуэтотип». Через два часа диктор произнес слово «бомжокрем».

В воскресенье, 16 июня, в эфире радиостанции прозвучали очередные загадочные сообщения на фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем. В первом она передала слово «малоснежный», во втором — «сэвошлюп».

До этого радиостанция начала вещание с загадочного слова «ибобаза». Это произошло после переговоров российских и украинских делегаций в Стамбуле.

Первое вещание «Радиостанции Судного дня» зафиксировали в 1970-х годах. До сих пор источник сигнала остается неизвестным.