Роскомнадзор ответил на вопрос о пользователе «Радиостанции Судного дня»

Выходящая в эфир на протяжении почти 50 лет на частоте 4625 килогерц «Радиостанция Судного дня», или «жужжалка», давно обросла мифами и легендами. Следящие за ее работой заметили, что только во время крупных мировых событий через монотонный звук пробиваются странные слова. Редакция RT обратилась в Роскомнадзор с запросом, чтобы узнать об авторе сообщений.

В ведомстве ответили, что данных о работе на этой радиочастоте в открытом доступе нет.

«Информация о пользователе радиочастотного спектра, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, типы используемых радиоэлектронных средств, их адреса и условия использования, не является общедоступной», — заявили в пресс-службе.

В минувший вторник, 17 июня, «Радиостанция судного дня» передала всего два слова с разницей почти в два часа — «дуэтотип» и «бомжокрем».

Они прозвучали на фоне продолжающихся взаимных ударов Ирана и Израиля, а также заявлений президента США Дональда Трампа о конфликте на Ближнем Востоке.