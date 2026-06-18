«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир вторую шифровку

«Радиостанция Судного дня» передала в эфир кодовое слово «невысокий»

Фото: РИА «Новости»

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала в эфир второе сообщение за день. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».

Второе слово прозвучало в эфире в 19:06 по московскому времени.

«НЖТИ 54531 НЕВЫСОКИЙ 9223 6768», — говорилось в сообщении.

Комментаторы попытались разгадать смысл нового сообщения. Некоторые из них решили, что эти шифры могут быть координатами.

До этого радиостанция выходила в эфир с сообщением «ощупывание».

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