Ощупываем? «Радио Судного дня» выступило с новым предупреждением
Радиостанция УВБ-76 передала в эфир слово «ощупывание»
Таинственная радиостанция УВБ-76 передала в общий эфир новое зашифрованное сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность частоты.
«НЖТИ 87076 ощупывание 4068 5547», — прозвучало во время трансляции в 10:50.
УВБ-76 работает с 1970-х годов и относится к номерным радиостанциям. В эфире большую часть времени слышно только характерный монотонный сигнал, за который станцию прозвали «Жужжалкой». Периодически звук прерывается передачей наборов цифр, буквенных комбинаций или отдельных слов.
Назначение радиостанции и смысл шифровок официально не раскрывают. Радиолюбители и исследователи часто связывают ее с разведывательными или военными структурами.
В понедельник, 15 июня, в эфире УВБ-76 прозвучали сразу три слова: «сломолунь», «карандаш» и «плица».