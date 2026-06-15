«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир третье загадочное сообщение

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала в эфир третье сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

Новое слово прозвучало в эфире в 15:29 по московскому времени.

«НЖТИ 95712 СЛОМОЛУНЬ 5357 7119», — говорилось в сообщении.

До этого «Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слова «карандаш» и «плица».

Ранее «Жужжалка» выходила в эфир 11 июня со словами «негоциант», «изоляторный», «медиумизм» и «шарфотол». Первое из них означало купца или торговца, второе относилось к изолятору, третье к посредничеству между людьми и миром умерших. Четвертое слово попало в разряд загадочных, причем до этого оно впервые прозвучало в августе 2021 года.