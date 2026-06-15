«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир третье загадочное сообщение
«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «сломолунь»
«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала в эфир третье сообщение. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи».
Новое слово прозвучало в эфире в 15:29 по московскому времени.
«НЖТИ 95712 СЛОМОЛУНЬ 5357 7119», — говорилось в сообщении.
До этого «Радиостанция Судного дня» выдала в эфир слова «карандаш» и «плица».
Ранее «Жужжалка» выходила в эфир 11 июня со словами «негоциант», «изоляторный», «медиумизм» и «шарфотол». Первое из них означало купца или торговца, второе относилось к изолятору, третье к посредничеству между людьми и миром умерших. Четвертое слово попало в разряд загадочных, причем до этого оно впервые прозвучало в августе 2021 года.