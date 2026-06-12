«Радиостанция Судного дня» прервала молчание зловещим шифром

Радиостанция УВБ-76 передала два кодовых слова «изоляторный» и «негоциант»

Коротковолновая станция УВБ-76 передала в эфир третью за день шифровку. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , его авторы отслеживают активность радиостанции.

Обычное вещание станции состоит из монотонного жужжания. Периодически оно прерывается чтением набора слов и цифр. В этот раз в эфире прозвучали слова «изоляторный» и «негоциант».

В полном виде шифровка выглядит так: «НЖТИ 59135 ИЗОЛЯТОРНЫЙ 2775 1919 НЕГОЦИАНТ 1999 1321».

В первой половине дня УВБ-76 транслировалась шифровка, содержащая кодовое слово «шарфотол». В 13:05 по московскому времени в эфире прозвучал второй сигнал с кодовым словом «медиумизм».

Пресса прозвала УВБ-76 «Радиостанцией судного дня». Популярная городская легенда связывает ее с системой ответного удара «Периметр», это никогда не подтверждалось. Что означают сигналы, которые передает станция, неизвестно.

УВБ-76 вещает со времен холодной войны на частоте 4625 кГц. Практически круглосуточно в эфире слышен характерный повторяющийся гул.