«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир впервые с 11 июня

«Радиостанция Судного дня», она же УВБ-76, вышла в эфир впервые с 11 июня, передав сразу два сообщения. Об этом сообщил специализированный телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

В 13:10 по московскому времени в эфире прозвучало слово «карандаш», а в 14:44 — «плица».

В минувший четверг станция передала сразу четыре сообщения за день: «шарфотол», «медиумизм», «изоляторный» и «негоциант».

УВБ-76 вещает с 1970-х годов на частоте 4625 килогерц. Большую часть эфира занимает монотонный шум, за что станцию прозвали «Жужжалкой». Иногда она прерывается на сообщения, смысл и назначение которых неизвестны. Популярная городская легенда связывает ее с системой ответного удара «Периметр», но официально это никогда не подтверждалось.