«Радиостанция Судного дня» выдала в эфир пятый шифр за день

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала пятое сообщение за понедельник, 1 декабря. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

«НЖТИ 22119 ОШОХЛЫЩ 9090 2327», — так звучал новый шифр в 15:48.

До этого в понедельник в эфире радиостанции были слова «зоопарк», «плюшоввод», «утюгонит» и «поддержка».

«Радиостанция Судного дня» работает с 1976 года, ее предназначение и источник до сих пор не раскрыты. Большую часть времени она транслирует монотонный жужжащий сигнал.

В последнее время «Жужжалка» часто транслирует сообщения, передававшиеся перед началом спецоперации на Украине в 2022 году.

Ранее стало известно, что трансляция частоты «Радиостанции Судного дня» начнется в Telegram на фоне фейков о якобы остановке работы станции после ударов беспилотников. Пока что трансляцию периодически включают в тестовом режиме.