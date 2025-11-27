«Жужжалка» передала третье сообщение за день

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», передала третье за день сообщение. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

В эфире прозвучало слово «математичка». Его назвали в 14:29 по московскому времени.

«НЖТИ 53838 МАТЕМАТИЧКА 7828 8610», — передала станция.

Немногим ранее в эфире «Жужжалки» прозвучали слова «разгонистый» и «лордочар».

УВБ-76 работает с 1970-х годов, в обычное время она транслирует непрерывный жужжащий сигнал. «Радиостанцией Судного дня» ее называют благодаря одной из версий, по которой Россия использует станцию для секретной связи.

В последнее время «Жужжалка» регулярно транслирует сообщения, передававшиеся перед началом спецоперации в 2022 году.