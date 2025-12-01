«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения перед переговорами Путина и Уиткоффа

В эфире УВБ-76 прозвучали шифровки со словами «зоопарк» и «плюшоввод»

«Радиостанция Судного дня», известная как «Жужжалка», днем 1 декабря передала новое загадочное сообщение с двумя словами и 21 цифрой. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76» .

По данным канала, шифровка вышли в радиоэфир в 11:22 по московскому времени.

«НЖТИ 36590 ЗООПАРК 1144 6637 ПЛЮШОВВОД 7614 6467», — прозвучало в эфире.

УВБ-76 — загадочная радиостанция, работающая c 1976 года. Большую часть эфира занимает характерное жужжание и монотонные шумы, из-за чего она и получила неофициальное название. Иногда слышны короткие голосовые сообщения со словами и цифрами, не имеющими очевидного значения.

На прошлой неделе, 27 ноября, «Жужжалка» передала сразу три сообщения. В эфире появились слова «математичка», «лордочар» и «разгонистый».

Ранее стало известно, что 2 декабря президент России Владимир Путин встретится с прибывшим в Москву спецпосланником США Стивом Уиткоффом.