«Радиостанция Судного дня» выдала обидное для спасателей слово «пожарник»

В эфир радиостанции УВБ-76, известной как «Жужжалка», прорвалось слово «пожарник». Об этом сообщили авторы телеграм-канала «УВБ-76 логи» , отслеживающие вещание.

Сообщение прозвучало в пятницу, 16 января, в 15:40 по московскому времени.

«Сообщение за сегодня 16.01.26 15:40 МСК НЖТИ 45061 ПОЖАРНИК 0573 2683», — указали в публикации.

Слово «пожарник» очень не любят российские спасатели. Они неоднократно объясняли, что значение этого выражения противоречит их работе, так как пожарные занимаются тушением огня, а пожарники — это синоним погорельца или поджигателя.

Несмотря на значение, это уже второе полноценное слово, которое вышло в эфир «Радиостанции судного дня» за последние дни. Обычно там появляются никому неизвестные выражения, больше похожие на хаотичный набор букв. В минувший четверг, 15 января, в эфире УВБ-76 вполне ясно и четко прозвучало слово «ботва».