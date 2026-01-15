«Радиостанция Судного дня» передала новую загадочную шифровку

В эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучала новая шифровка. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий ее трансляции.

Сообщение прозвучало в 19:16 по московскому времени. В тексте зашифрованной передачи было слово «ботва».

Радиостанция УВБ-76 на протяжении многих лет привлекает внимание наблюдателей и исследователей тем, что регулярно передает однообразные сигналы и редкие голосовые шифровки неизвестного назначения.

Несколько дней назад радиолюбители зафиксировали уже седьмое сообщение в эфире радиостанции в этом году. УВБ-76 транслировала слово «люэсобаул».