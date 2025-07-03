«Радиостанция Судного дня» выдала два новых загадочных послания

Таинственная «Радиостанция Судного дня» снова активизировалась и передала в эфир два послания. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Первое включение произошло в 10:45 по московскому времени, когда радиостанция выдала слово «голодикарь».

Почти через час, в 11:39, диктор произнес слово «пастилка». Как и предыдущие сообщения, оба послания сопровождались комбинациями цифр.

Накануне «Радиостанция Судного дня» передала три шифра — «умелец» (в 13:08), «иракотис» (в 16:01) и «набоблин» (в 17:44).

Первое вещание «Радиостанции Судного дня» зафиксировали в 1970-х годах. Ее эфир представляет собой монотонное жужжание, изредка прерываемое на диктуемые по буквам сообщения. Источник сигнала до сих пор остается неизвестным. Пользователи Сети ищут в посланиях радиостанции зашифрованный смысл и связывают их с глобальными кризисами.