«Радиостанция Судного дня» передала сообщение спустя 23 дня тишины

«Радиостанция Судного дня» УВБ-76 вышла в эфир с загадочным сообщением спустя 23 дня тишины. Об этом сегодня сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи» .

Вечером 19 мая в эфире радиостанции прозвучало неизвестное слово «блефопуф». Сообщение транслировалось в 16:15 по московскому времени.

«НЖТИ 89905 Блефопуф 4097 5573», — зачитал диктор послание.

Этим вечером радиостанция также передала второе сообщение. Оно вышло в 19:47 по московскому времени. На этот раз в эфире радиостанции прозвучало слово «болтанка».

Предыдущий эфир прошел 26 апреля. Тогда прозвучало слово «бекосиг».

Ранее «Радиостанция Судного дня» передала девять сообщений из 12 слов. Диктор произнес, в частности, слова «целостат», «биржевик», «швеллер», «зубролиф» и «бродолай».

В конце прошлого года военный историк Юрий Кнутов заявил, что «Радиостанция Судного дня» скорее всего любительский проект, а не военный.