«Радиостанция Судного дня» предупредила о «шмоне»

Днем 26 марта в эфире известной радиостанции УВБ-76 передали слово «шмон». Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий активность на этой частоте.

«НЖТИ 61130 ШМОН 6865 1342», — прозвучало сообщение в 13:10 по московскому времени.

До этого слово «шмон» в эфире «жужжалки» еще не появлялось.

УВБ-76 — вещающая с 1976 года коротковолновая радиостанция. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка», потому что основное время вещания занимают характерное жужжание и шумы. Также ее часто называют «Радиостанция Судного дня».

Ранее «Жужжалка» выходила в эфир с шифровкой «страх Катет», а 12 марта выдала сразу 14 загадочных сообщений, в числе которых были «рискохолн», «залпофирн», «плексиглас» и «зуекокриз».

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призывал не обращать внимания на сообщения от станции УВБ-76.