«Радиостанция Судного дня» передала еще восемь новых сообщений

В четверг, 12 марта, в эфире радиостанции УВБ-76, известной как «Радиостанция Судного дня», прозвучали еще восемь новых сообщений. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

В 14:42 в эфир вышло слово «зуекокриз», в 15:05 — «плексиглас», в 15:12 — «залпофирн», в 15:22 — «трутошут», в 15:25 — «ласка», в 15:53 — «рискохолн», в 15:55 — «блуд», в 15:56 — «прыщавый».

Сегодня радиостанция также передала сообщения «примусный», «режоруан», «кобочелн», «голубей», «подгорелый» и «росчерк».

Шифр «абстракция» «Жужжалка» транслировала вечером в среду. В тот же день прозвучали слова «бухозуд» и «чад». Комментаторы предположили, что активность могли вызвать ситуация в Ормузском проливе или ракетные удары ВСУ по Брянску.

Депутат Алексей Журавлев призывал россиян не обращать внимания на сообщения от станции УВБ-76.