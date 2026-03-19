«Радиостанция Судного дня» передала новое послание

Коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Радио Судного дня», передала новый сигнал — «Страх Катет». Сообщение зафиксировали 18 марта в 11:16 по московскому времени, написал телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий ее активность.

УВБ-76 работает с 1970-х годов на частоте 4625 кГц и практически непрерывно вещает, оставаясь доступной для прослушивания в интернете. Основу эфира составляет характерный монотонный сигнал, который периодически прерывается передачей кодированных слов, цифр и буквенных комбинаций.

Станция относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с военными и разведывательными структурами. Несмотря на отсутствие официальных комментариев о ее назначении, УВБ-76 уже много лет вызывает интерес радиолюбителей по всему миру.

Неофициально радиостанцию называют «Радио Судного дня» из-за версии, что она якобы может быть частью системы автоматического ответного удара в случае критической угрозы.