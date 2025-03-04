«Радиостанция Судного дня» резко активировалась в феврале

В феврале 2025 года резко активировалась «Радиостанция Судного дня» УВБ-76. На это указывают логи эфира, которые ведутся в соответствующем Telegram-канале .

За последний зимний месяц станция выходила в эфир 46 раз. Рекордное количество из 25 сообщений зафиксировали на УВБ-76 12 февраля.

Тогда в эфире прозвучали слова «дитя», «огрубение», «сучение», «буйнакск», «сортостаж», «приплод», «оптошум», «елецобазаз», «менрошарж», «штатогном», «хрущоплоб», «жадюга», «длиннущий» и «комиссар». В этот день президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.

Последние сообщения прозвучали 3 марта. В эфир попали слова «рунический» и «йотоласт».

УВБ-76 представляет собой коротковолновую радиостанцию, которая начала работать в 1976 году. Среди радиолюбителей она получила название «жужжалка», так как большую часть времени транслирует гудящие монотонные звуки.