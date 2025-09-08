«Радиостанция Судного дня» передала третье сообщение в день онлайн-саммита БРИКС

Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», передала серию загадочных сообщений в день внеочередного онлайн-саммита БРИКС. Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В эфире «жужжалки» в 20:25 по московскому времени прозвучало слово «ларек». Кроме того, радиолюбители зафиксировали трансляцию числового кода из 13 цифр и аббревиатуры НЖТИ.

Первый раз в понедельник в 12:30 в эфире радиостанции прозвучало кодовое слово «дымоскальп». В прошлых сигналах «дымоскальп» не встречался.

В 18:53 по московскому времени радиолюбители зафиксировали трансляцию числового кода из 13 цифр, аббревиатуры НЖТИ и слова «отель».

Перед саммитом ШОС в Китае радиостанция «Радиостанция Судного дня» вышла на связь дважды. В феврале радиолюбители зафиксировали рекордное количество из 25 посланий.