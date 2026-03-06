«Радиостанция Судного дня» снова вышла в эфир и сообщила о «плескании»

«Радиостанция Судного дня», она же УВБ-76 или «жужжалка», передала первое сообщение за сегодня. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» .

В 15:12 по московскому времени в эфире прозвучало слово «плескание».

Накануне «жужжалка» передала за сутки сразу семь сообщений — «серосбег», «овалосток», «шлакобобр», «вспыхивание», «кипропоем», «жиротряс» и «неказистый».

Еще три загадочных слова прозвучали в эфире 2 марта — «долгогривый», «дегазатор» и «асфиксия».

Источник и предназначение радиостанции по-прежнему остаются в секрете. В 2024 году бывший замминистра обороны, а ныне депутат Госдумы Андрей Картаполов рассказал «Российской газете», что УВБ-76 не имеет отношения к силам ядерного сдерживания, но выполняет некую важную функцию.