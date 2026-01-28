«Радиостанция Судного дня» передала в эфир слово «слабость»

Днем 28 января «Радиостанция Судного дня» передала в эфир новое слово. Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 Логи» , отслеживающий активность коротковолновой станции.

Сигнал зафиксировали в 15:48 по московскому времени.

«НЖТИ 54561 СЛАБОСТЬ 8017 8154», — прозвучало в сообщении.

В Сети связали послание «Жужжалки» с новыми угрозами американского лидера Дональда Трампа Ирану. Президент США предупредил страну о венесуэльском сценарии.

УВБ-76 считается одной из самых загадочных радиостанций мира. Большую часть времени она передает однообразный жужжащий звук, но иногда на ее частоте звучат некие числа и слова.

Среди интернет-пользователей популярна версия о том, что станцией пользуются военные для передачи шифров.