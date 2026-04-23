«Радиостанция Судного дня» намекнула на алименты

В четверг, 23 апреля, в эфире радиостанции УВБ-76 услышали послание «алиментный». Об этом сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи» , отслеживающий активность на частоте.

Сообщение зафиксировали в 12:51 по московскому времени. Его смысл, как и предыдущих посланий, остается неизвестным.

«НЖТИ 31935 АЛИМЕНТНЫЙ 4530 3735», — передали в эфире.

Предположительно, УВБ-76 начала работу в 1970-х годах. Большую часть времени в эфире транслируют лишь жужжащий сигнал, из-за чего станция получила шутливое название «Жужжалка». Некоторые пользователи называют УВБ-76 «Радиостанцией Судного дня», а сигналы связывают с крупными происходящими событиями международного масштаба.

До этого «Жужжалка» выдала в эфир шифровку «страх Катет», а 12 марта разразилась сразу 14 сообщениями, среди них «зуекокриз», «плексиглас» и другие.

Депутат Алексей Журавлев призывал россиян не обращать внимания на сообщения от радиостанции УВБ-76.